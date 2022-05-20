ООН сообщила о 8 тыс. погибших и раненых среди мирного населения Украины

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Число погибших или пострадавших среди мирного населения в Украине с 24 февраля составило более восьми тысяч человек, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"C 4:00 24 февраля 2022 года <…> до полуночи 18 мая 2022 года (местное время), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 8089 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 3811 погибших и 4278 раненых", – говорится в заявлении.

Согласно данным УВКПЧ ООН, с начала войны в Украине погибли 3811 человек, из них 255 – дети. Ранения получили 4278 человек, среди которых 382 ребенка.

Отмечается, что в большинстве случаев причиной гибели или ранения было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

Управление считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где идут боевые действия, задерживаются.

Ранее советник главы офиса Зеленского заявил, что война в Украине вряд ли завершится к осени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970207-oon-soobschila-o-bolee-vosmi-tysyach-zhertv-sredi-mirnogo-naseleniya-v-ukraine/