"На пути к ЕС нет коротких дорог": Шольц предостерег Украину от завышенных ожиданий

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Zeit.de заявил, что приветствует желание Украины вступить в Евросоюз. Но предупредил, что это может занять продолжительное время.

Шольц заметил, что "коротких путей" вступления в Евросоюз нет, приведя в пример страны, которые уже долгое время имеют лишь статус кандидата. И данный процесс, по его словам, может занять месяцы, а то и больше времени.

"Тот факт, что на пути к ЕС нет коротких дорог, также является принципом справедливости по отношению к шести западно-балканским странам", - сказал он.

Канцлер ФРГ также поприветствовал потенциальное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. 18 мая обе страны официально подали заявку на вступление в альянс.

"Дорогие друзья в Швеции и Финляндии, добро пожаловать. С вами на нашей стороне НАТО будет сильнее и безопаснее", - сказал канцлер ФРГ.

Ранее Макрон в разговоре с Зеленским рассказал, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970101-na-puti-k-es-net-korotkih-dorog-sholts-predostereg-ukrainu-ot-zavyshennyh-ozhidaniy/