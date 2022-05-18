Зеленский предложил продлить срок военного положения в Украине

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить срок военного положения в стране. Сообщение появилось на сайте Верховной Рады.

Проект закона "О продлении срока действия военного положения в Украине" был зарегистрирован в парламенте 18 мая.

При этом текст проекта и сопроводительные документы отсутствуют.

Военное положение в Украине впервые было введено 24 февраля.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Зеленским сообщил, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена в июне этого года.

Чехия, которая будет председательствовать в ЕС с июля по декабрь 2022 года, выразила желание пригласить Зеленского на саммит лидеров Евросоюза в Праге. А также заявила, что вступление Украины в ЕС будет для них приоритетной задачей при председательстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969909-zelenskiy-predlozhil-prodlit-srok-voennogo-polozheniya-v-ukraine/