Чехия заявила о желании пригласить на саммит лидеров ЕС в Праге Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Правительство Чехии хочет пригласить на саммит лидеров ЕС, который состоится в октябре в Праге, президента Украины Владимира Зеленского, передает Euractiv.

Председательство Чехии в Совете ЕС продлится с июля по декабрь текущего года.

Скорее всего, саммит состоится в замке Пражский Град в чешской столице.

"Мы хотели бы, чтобы президент Украины был гостем на саммите", - сказал министр по делам ЕС в Чехии Микулаш Бек.

Чехия с начала войны в Украине выступала за максимально быстрое предоставление стране статуса кандидата в члены Евросоюза.

В ближайшие недели в Чехию ожидается визит советника украинского президента.

Напомним, Украина заполнила документ на членство в ЕС. Экспертная оценка ЕК должна завершиться к июню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969473-chehiya-zayavila-o-zhelanii-priglasit-zelenskogo-na-sammit-liderov-es-v-prage/