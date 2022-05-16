Чехия заявила о желании пригласить на саммит лидеров ЕС в Праге Зеленского
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Правительство Чехии хочет пригласить на саммит лидеров ЕС, который состоится в октябре в Праге, президента Украины Владимира Зеленского, передает Euractiv.
Председательство Чехии в Совете ЕС продлится с июля по декабрь текущего года.
Скорее всего, саммит состоится в замке Пражский Град в чешской столице.
"Мы хотели бы, чтобы президент Украины был гостем на саммите", - сказал министр по делам ЕС в Чехии Микулаш Бек.
Чехия с начала войны в Украине выступала за максимально быстрое предоставление стране статуса кандидата в члены Евросоюза.
В ближайшие недели в Чехию ожидается визит советника украинского президента.
Напомним, Украина заполнила документ на членство в ЕС. Экспертная оценка ЕК должна завершиться к июню.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969473-chehiya-zayavila-o-zhelanii-priglasit-zelenskogo-na-sammit-liderov-es-v-prage/