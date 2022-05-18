Чехия заявила, что вступление Украины в ЕС будет для них приоритетной задачей при председательстве

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Кадр из видео: YouTube/VOA

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что во время их председательства в Евросоюзе вступление Украины в блок будет для них приоритетной задачей, передает Bloomberg.

Председательство Чехии в ЕС продлится с июля по декабрь текущего года.

Липавский уверен, что Украина сможет защитить себя в этой войне благодаря помощи, которую ей предоставляют другие страны.

"Украинцы буквально отдают жизни, чтобы стать частью западного общества, быть частью ЕС. Мы не должны игнорировать это", - сказал Липавский.

Дипломат не отрицает, что процесс вступления Украины в ЕС могут занять годы. И во время председательства Чехия хочет сделать вступление страны своей приоритетной задачей.

Тем временем французский президент Эммануэль Макрон сообщил Зеленскому, что заявка Украины в ЕС будет рассмотрена в июне.

Также мы писали, что Чехия хочет пригласить Зеленского на саммит лидеров ЕС в октябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969845-chehiya-zayavila-chto-vstuplenie-ukrainy-v-es-budet-dlya-nih-prioritetnoy-zadachey-pri-predsedatelstve/