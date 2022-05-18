США не будут принимать участия в переговорах между Украиной и Россией

Кристина Квин. Кадр из видео: YouTube/Факти ICTV

Временная поверенная по делам США Кристина Квин в интервью "24 каналу" рассказала, что Штаты не намерены участвовать в переговорах Украины и России.

"Мы будем поддерживать украинцев и дальше, однако участия в переговорах [с российской стороной] принимать не будем", - сказала Квин.

При этом США поддержат любое решение Украины по завершению войны.

Она отметила, что американское правительство продолжит вводить санкции против России. И ограничения, по ее словам, сдерживают Путина. Санкции не будут сняты, пока война в Украине не завершится.

"Санкции работают, и их влияние не является сиюминутным. Нужно время для того, чтобы власти России их ощутили", - сказала Квин.

Временная поверенная по делам США также подтвердила, что они помогут Украине в ее восстановлении после войны.

"Конечно, Соединенные Штаты будут помогать восстанавливать Украину. И в этом стремлении мы не одни, многие страны мира готовы помочь Украине", - сказала она.

Вскоре должность посла США в Украине должна занять Бриджит Бринк.

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины были приостановлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969852-ssha-ne-budut-prinimat-uchastiya-v-peregovorah-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey/