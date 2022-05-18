Международную программу для помощи Украине после войны создадут в ЕС

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Евросоюзе намерены создать международную программу для помощи Украине после заключения мирного соглашения с Россией, передает Süddeutsche Zeitung.

В восьмистраничном черновике плана утверждается, что страны-члены ЕС и международные партнеры должны будут выделить от себя деньги для восстановления Украины.

В свою очередь, украинская сторона должна будет проводить реформы и предпринимать усилия по борьбе с коррупцией.

Для восстановления после войны Украине потребуется более 10 лет, как говорится в документе. Неизвестно, сколько денег на это потребуется. Но на данный момент цифра исчисляется сотнями миллиардов евро.

Одновременно с этим Украина должна будет стремиться интегрировать свою экономику во внутренний рынок ЕС и сделать так, чтобы законодательство страны также соответствовало критериям Евросоюза, так как страна стремится стать в будущем частью Европейского союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969810-mezhdunarodnuyu-programmu-dlya-pomoschi-ukraine-posle-voyny-sozdadut-v-es/