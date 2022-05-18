Сколько россиян и украинцев получили ИИН в Казахстане с февраля

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Стало известно, что свыше 35 тыс. граждан Украины и России получили казахстанские ИИН с 24 февраля текущего года, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По информации ведомства, за первый квартал 2022 года около тысячи россиян подали заявку на получение вида на жительство в Казахстане.

Кроме того, с 24 февраля по 17 мая ИИН в РК получили 34 960 граждан Российской Федерации. За этот же период 606 граждан Украины также получили ИИН в Казахстане.

Подчеркивается, что ИИН может получить любой гражданин зарубежного государства для ведения предпринимательской деятельности, финансовых операционных процессов.

Напомним, что в апреле замглавы МВД Марат Кожаев сообщал, сколько россиян и украинцев проживает в Казахстане и сколько из них хотят принять гражданство нашей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969807-skolko-rossiyan-i-ukraintsev-poluchili-iin-v-kazahstane-s-fevralya/