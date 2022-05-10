Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву. Об этом сообщила в своем Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес, передает ТАСС.

"Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года", - написала она, сопроводив запись фотографией Джо Байдена, подписывающего документ.

В пресс-пуле Белого дома сообщили, что глава государства в очередной раз заявил о поддержке Украины со стороны США.

"Каждый день украинцы борются за свою жизнь… Цена борьбы не дешевая, но поддаваться агрессии еще дороже", - приводятся слова президента США.

Закон призван "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения от российского вторжения и других целей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968628-bayden-podpisal-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy/