Сенаторы США проголосовали за предоставление Украине помощи в размере 40 млрд долларов

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Большая часть членов Сената Соединенных Штатов проголосовала за предоставление Украине пакета помощи в размере 40 млрд долларов, передает Bloomberg.

81 человек проголосовали "за", 11 были против. Протест выразили представители республиканской партии.

Документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену, если не будут внесены какие-либо изменения.

Как сообщил демократ, сенатор Чак Шумер, окончательное голосование может состояться в четверг.

Ранее американский президент Байден запросил у Конгресса 33 млрд долларов для помощи Украине в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы.

Конгресс заявил о готовности поддержать запрос Байдена.

Вскоре после этого правительство Штатов утвердило помощь в размере 40 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969590-senatory-ssha-progolosovali-za-predostavlenie-ukraine-pomoschi-v-razmere-40-mlrd-dollarov/