Вопрос об отказе от российской нефти в ЕС могут отложить из-за Венгрии, сообщили Bloomberg

Виктор Орбан. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Вопрос о постепенном отказе от российской нефти могут отложить в Евросоюзе, так как страны до сих пор не могут получить согласие от Венгрии, передает Bloomberg.

При этом многие страны ЕС все еще надеются на то, что эмбарго все же будет введено. И шестой пакет санкций в полной мере будет утвержден к понедельнику, когда в Брюсселе состоится встреча глав МИД стран-членов Евросоюза.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан утверждал, что запрет на российскую нефть должен обсуждаться непосредственно лидерами на саммите. Последний состоится только в конце мая.

Шестой пакет санкций ЕС против России, помимо эмбарго на нефть, включает в себя отключение трех банков России от SWIFT, запрет вещания крупных гостелеканалов страны на территории ЕС и другие меры.

При этом Орбан не планирует поддерживать данные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969075-vopros-ob-otkaze-ot-rossiyskoy-nefti-v-es-mogut-otlozhit-iz-za-vengrii-soobschili-bloomberg/