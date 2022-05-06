Венгрия не станет поддерживать новые санкции против России

Виктор Орбан. Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Венгрия не планирует поддерживать шестой пакет санкций ЕС против российской нефти, передает Portfolio со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором объяснил, что их страна не может поддержать обсуждаемые ограничения в их нынешней форме.

По данным издания, в его письме также говорится, что шестой пакет санкций выходит за рамки консенсуса ЕС и "если ЕК будет настаивать на принятии своего предложения, то она должна взять на себя ответственность за исторический провал евроинтеграции".

Свой отказ поддержать санкции против российской нефти Орбан аргументирует тем, что Венгрии тогда необходимо провести серьезную модернизацию альтернативной инфраструктуры поставок и полную реорганизацию нефтеперерабатывающих мощностей. Все это также потребует времени и инвестиций, отметил он.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что санкции "отвлекут необходимые национальные ресурсы на ненужные инвестиции в ископаемое топливо, в то время как соответствующее финансирование ЕС имеется только на бумаге".

Ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему их страна не поддерживает санкции против нефти и газа из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968283-vengriya-ne-stanet-podderzhivat-novye-sanktsii-protiv-rossii/