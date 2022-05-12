За выдающееся лидерство: украинцы получили премию Атлантического совета США

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Украинский народ стал лауреатом премии Атлантического совета США. Впервые в истории совет награждает целый народ. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Награда "За выдающееся лидерство" была вручена украинцам за проявленные стойкость и мужество в войне.

"Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев. В то же время я хочу, чтобы для всех это [ситуация в Украине] не становилось чем-нибудь обыденным. Ради этого нужно говорить и помнить, что за смелостью, мудростью нашего народа стоят тысячи реальных историй, имен, подвигов", - сказал Зеленский на вручении награды.

Украинский лидер призвал мир не бояться и приехать в Украину.

"Они [украинцы] делают все это не ради славы, им нужны не только награды, но и конкретная помощь и поддержка", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинскому народу нужна финансовая помощь, вооружение, а главное - знание того, что их поддерживает весь мир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968991-za-vydayuscheesya-liderstvo-ukraintsy-poluchili-premiyu-atlanticheskogo-soveta-ssha/