Медведев заявил о риске ядерной войны между Россией и НАТО

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Astakhov/Sputnik/AFP/Getty Images

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост в своем официальном Telegram-канале, в котором высказался о вероятности начала ядерной войны между Россией и НАТО, а также обвинил западных лидеров в запугивании своего населения.

"Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом", - написал бывший глава государства.

В связи с этим Медведев посчитал необходимым выразить некоторые тезисы, которые, по его мнению, отражают позицию российской стороны.

Во-первых, как написал зампред Совбеза России, "накачивание Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников" и другие меры повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией.

Во-вторых, по мнению Медведева, у такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну.

В-третьих, как признал политик, сценарий начала ядерный войны будет катастрофическим для всех.

Сегодня утром мы писали о том, что, по мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, недавно побывавшего в России, война в Украине завершится еще не скоро. Кроме того, ранее сообщалось, что Евросоюз и Япония продолжат вводить санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969025-medvedev-zayavil-o-nalichii-riska-yadernoy-voyny-mezhdu-rossiey-i-nato/