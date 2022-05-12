Япония и ЕС продолжат вводить санкции против России
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Власти Японии и Евросоюз намерены продолжить вводить санкции против России из-за войны в Украине, передает Kyodo.
"Вторжение России в Украину расшатывает основы международного порядка, охватывающего не только Европу, но и Азию, и это абсолютно недопустимо", – заявил премьер Японии Фумио Кисида на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
По словам Мишеля, война России против Украины показала, что более глубокое сотрудничество – это жизненная необходимость.
Лидеры также подтвердили свою политику введения жестких санкций в отношении России.
"Как и Евросоюз, Япония понимает, что поставлено на карту. Не только будущее Украины и Европы, но и будущее мирового порядка, основанного на правилах", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не намерена отказываться от поставок нефти из России, потому что их ресурсы ограничены.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968942-yaponiya-i-es-prodolzhat-vvodit-sanktsii-protiv-rossii/