Генсек ООН назвал свою встречу с Путиным "очень полезной"

Антониу Гутерриш. Фото: instagram.com/antonioguterres

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с президентом Путиным заявил, что война в Украине завершится тогда, когда сама Россия захочет ее закончить, передает CNN.

"Война не закончится митингами. Война закончится тогда, когда Российская Федерация решит ее прекратить и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить разные встречи, но это не то, что положит конец войне", - сказал Гутерриш.

В целом, по словам генсека ООН, его встреча с Путиным была "очень полезной". На ней Гутерриш озвучил предложения по гумпомощи и эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Ранее Гутерриш сообщил, что после визита в Россию он прибыл в Киев для предстоящей встречи с Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967204-gensek-oon-nazval-svoyu-vstrechu-s-putinym-ochen-poleznoy/