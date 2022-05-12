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Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в Facebook, что Сенат Чехии признал действия России в Украине геноцидом украинского народа.

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил дипломат.

Перебийнис выразил благодарность чешской стороне.

Новость подтвердил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк.

"Чехия признала преступления российской армии геноцидом украинского народа <...> Спасибо Сенату Чехии за смелость называть вещи своими именами и другую существенную помощь", - написал Подоляк.

Напомним, Палата общин Канады официально признала действия российской армии в Украине геноцидом. Так же поступили в Эстонии и Латвии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968903-senat-chehii-priznal-deystviya-rossii-v-ukraine-genotsidom-ukrainskogo-naroda/