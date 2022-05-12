Россия ввела санкции против 31 бывшей "дочки" "Газпрома"

Кремль. Фото: pixabay.com

Власти России утвердили список компаний, против которых вводятся ответные санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень из 31 организации попали бывшие зарубежные дочерние структуры "Газпрома", в том числе Gazprom Germania, которая в свою очередь управляет Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими. Все они оказались под российскими санкциями.

Россия также ввела санкции против польской Europol, которой принадлежит участок газопровода Ямал-Европа, идущий через Польшу.

С компаниями, которые попали под российские санкции, и находящимися под их контролем организациями теперь запрещено совершать сделки, платежи и операции с ценными бумагами. Ограничения также предусматривают заход в порты России судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами, включенными в санкционный список.

Ранее Россия ввела санкции против 287 членов британского парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968900-rossiya-vvela-sanktsii-protiv-31-byvshey-dochki-gazproma/