Палата общин Канады единогласно признала действия России в Украине геноцидом

Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Члены Палаты общин Канады в минувшую среду единогласно признали действия российской армии в Украине актом геноцида, передает CBC.

Соответствующее предложение не имеет силы и не требует никаких действий со стороны канадского правительства.

Напомним, первым действия России в Украине геноцидом назвал американский президент Джо Байден.

Вскоре его слова поддержали канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Колумбии Иван Дуке, а также экс-президент Штатов Дональд Трамп.

Следом Рийгикогу Эстонии и Сейм Латвии (парламенты - прим. ред.) официально признали геноцидом действия России в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть происходящее в этой стране геноцидом, заявив, что русские и украинцы являются "братьями". Такое же мнение выражала его оппонентка Ле Пен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967255-palata-obschin-kanady-edinoglasno-priznala-deystviya-rossii-v-ukraine-genotsidom/