Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом

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Рийгикогу Эстонии (парламент) на дополнительном заседании единогласно принял заявление о военных преступлениях и геноциде России в Украине. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

"Российская Федерация совершила акты геноцида в отношении Украины, включая массовые зверства в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, Рийгикогу официально признает действия российских войск геноцидом против украинского народа и призывает парламенты других стран и международные организации последовать их примеру.

То же самое сделали в Сейме Латвии, выразив солидарность с Украиной и ее народом.

"В заявлении Сейма признается, что в настоящее время Россия осуществляет геноцид против украинского народа", - гласит публикация на официальном сайте.

Сейм призвал к сбору доказательств совершения Россией военных преступлений на территории Украины.

Латвия заявила, что осуждает российскую военную агрессию, которая также поддерживается Беларусью.

Напомним, первым события в Украине геноцидом назвал Байден. Премьер Канады и президент Колумбии поддержали эти высказывания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966344-estoniya-i-latviya-priznali-deystviya-rossii-v-ukraine-genotsidom/