Президент Финляндии заявил, что действия России стали причиной их стремления вступить в НАТО

Саули Ниинисте. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинисте на совместной с британским премьером Джонсоном пресс-конференции заявил, что Путин спровоцировал их вступление в НАТО, передает Tbe Washington Post.

Ниинисте заявил, что они обсуждают вступление в альянс "не в первый раз". И что российский президент Владимир Путин стал причиной их стремления вступить в НАТО.

Также на желание Финляндии стать частью альянса повлияла война в Украине.

Великобритания подписала соглашения с Финляндией и Швецией. Теперь в случае нападения на них, страна поддержит вооруженные силы обеих стран.

"Это не краткосрочная временная мера, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также усиливать обороноспособность Европы в будущем", - сказал Джонсон.

Напомним, Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО на следующей неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968882-prezident-finlyandii-zayavil-chto-deystviya-rossii-stali-prichinoy-ih-stremleniya-vstupit-v-nato/