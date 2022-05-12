Посол США прибыл в МИД России и покинул здание спустя 20 минут

Джон Салливан. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан прибыл в министерство иностранных дел в Москве 11 мая. Но пробыл в здании на встрече всего 20 минут, передает CNN.

По словам представителя Госдепартамента, это была запланированная встреча, на которой обсуждались двусторонние вопросы. Салливан должен был передать послание заместителю главы МИД России Сергею Рябкову.

Встреча Рябкова и Салливана продолжалась не более 20 минут. И подобная длительность встреч считается нормальной, утверждает представитель Госдепартамента.

Как пишет РИА Новости, следом за Салливаном здание российского ведомства покинул посол Польши.

Напомним, в конце апреля Россия и США успешно обменялись заключенными на территории Турции.

Также 9 мая на посла России Сергея Андреева напали в Варшаве, когда он хотел возложить цветы на военном кладбище, где были захоронены советские солдаты. Его облили красной краской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968875-posol-ssha-pribyl-v-mid-rossii-i-pokinul-zdanie-spustya-20-minut/