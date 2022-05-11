Глава МИД ФРГ пообещала свести к нулю зависимость от российских энергоносителей

Глава МИД Германии Анналена Бербок в Буче. Фото: Twitter/Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве заявила, что в будущем они намерены свести к нулю зависимость от российских энергоносителей, передает FAZ.

"Мы сводим нашу зависимость от российских энергоресурсов к нулю. И это навсегда", - сказала дипломат.

Кроме того, Бербок объявила о возобновлении работы посольства Германии в Киеве. Но пока что в немецком диппредставительстве будет работать минимальное количество сотрудников.

Также Бербок побывала в Буче.

Глава МИД Германии стала первым представителем действующего правительства страны, посетившим Украину с начала войны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не прибудет в Киев, так как Украина отказалась принимать федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Последний продолжительное время выступал за сближение России с Западом.

Однако недавно Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор и устранили недопонимание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968786-glava-mid-frg-poobeschala-svesti-k-nulyu-zavisimost-ot-rossiyskih-energonositeley/