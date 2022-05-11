Украина сообщила о прекращении транзита российского газа в Европу через одну из станций

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Оператор Газотранспортной системы Украины на сайте сообщил, что с 11 мая прекратит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков".

"Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию ​​(КС) "Новопсков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что их сотрудники не смогут осуществлять оперативно-технологический контроль за активами, которые расположены на контролируемой российскими войсками территории.

"С 07:00 часов (10:00 часов по Нур-Султану) 11 мая 2022 прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Станция "Новопсков" расположена в Луганской области. Через нее осуществляется транзит почти трети газа из России в Европу, то есть до 32,6 млн куб. м. ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968795-ukraina-soobschila-o-prekraschenii-tranzita-rossiyskogo-gaza-v-evropu-cherez-odnu-iz-stantsiy/