США и Россия успешно обменялись заключенными в Турции

Полицейский сопровождает Рида в зал суда в Москве, 20 марта 2020 год. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

США и Россия успешно обменялись заключенными на территории Турции. Спустя годы домой вернулись российский летчик Константин Ярошенко и бывший морской пехотинец из Техаса Тревор Рид.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в мае 2010 года тайными агентами Управления по борьбе с наркотиками США. Ярошенко обвинялся агентами в транспортировке крупной партии кокаина.

7 сентября 2011 года он был осужден на 20 лет.

Как пишет ТАСС, в 2019 году Тревор Рид приехал в Москву, чтобы навестить свою девушку и выучить русский язык. В один из дней пребывания в российской столице в ходе конфликта был задержан полицейскими, но оказал сопротивление. В машине напал на водителя и полицейского. Ему предъявили обвинение в применении насилия к представителям правоохранительных органов.

30 июля 2020 года Головинским судом Москвы он был приговорен к девяти годам общего режима и выплате по 100 тыс. рублей двоим полицейским.

Белый дом поприветствовал возвращение американца Тревора Рида. Сообщение появилось на сайте.

"Его благополучное возвращение является свидетельством приоритета, который моя администрация придает возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно задержанных за границей", - сказано в публикации.

Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД России.

"Главное, что восторжествовала справедливость, пусть и не сразу Константин Ярошенко вернулся домой к семье. Будем и далее предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции, защитить их права и обеспечить беспрепятственное возвращение в Россию", - гласит сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967147-ssha-i-rossiya-uspeshno-obmenyalis-zaklyuchennymi-v-turtsii/