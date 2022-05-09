На посла России напали в Польше (видео)

Сергей Андреев. Фото: РИА Новости

Посол России в Польше Сергей Андреев подвергся нападению сегодня, 9 мая, в Варшаве. Указывается, что он собирался возложить цветы на военном кладбище, где захоронены советские солдаты.

Как пишет ТАСС, на Сергея Андреева напали на улице, когда он попытался попасть на территорию военного мемориального кладбища советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.

Указывается, что посол собирался возложить цветы на кладбище в честь Дня Победы.

Дипломата, сопровождавшую его супругу и группу дипломатов облили красной краской. Кроме того, им не дали пройти к мемориалу, посвященному советским воинам.

Спустя несколько минут к месту инцидента прибыли стражи порядка. Они окружили дипломатов, после чего помогли им отделиться от толпы и добраться до машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968588-na-posla-rossii-napali-v-polshe-video/