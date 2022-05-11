Совбез ООН проведет открытое заседание по гумситуации в Украине

Кадр из видео: YouTube/ООН

На этой неделе Совет безопасности ООН планирует провести открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине по запросу Франции и Мексики, передает CNN.

Отмечается, что гуманитарное управление ООН и представители ЮНИСЕФ проведут брифинг для Совбеза. Однако при этом голосование не запланировано.

А сегодня, 11 мая, Советом безопасности ООН будет проведено открытое заседание по поводу недавних запусков Северной Кореей баллистических ракет. В данном случае США намерены продвигать соответствующую резолюцию.

Напомним, в конце марта Совет безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект гуманитарной резолюции по Украине. Проект подразумевал прекращение огня для эвакуации мирных граждан, находящихся на территории Украины.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила тогда, что российская сторона пытается использовать Совбез для прикрытия своих "агрессивных действий".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968734-sovbez-oon-provedet-otkrytoe-zasedanie-po-gumsituatsii-v-ukraine/