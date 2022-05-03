Шольц заявил, что не посетит Киев из-за отказа Украины принять Штайнмайера

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не приедет в Украину, так как ранее страна отказала в приеме федеральному президенту ФРГ Штайнмайеру, передает CNN.

Во время визита в Варшаву 12 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с главами других стран планировал также посетить Киев. Однако украинская сторона не захотела его прибытия.

Штаймайер, занимавший при Меркель пост главы МИД, долгое время выступал за сближение Запада с Россией. После начала войны в Украине политик заявил, что сожалеет о своей прежней позиции.

Шольц заявил, что Германия, как и ее союзники, продолжит снабжать Украину оружием. Благодаря этому страна все еще может давать отпор.

Канцлер ФРГ подтвердил, что непосредственного участия Германии и стран НАТО в этой войне не будет. А санкции не будут сняты, пока не будет достигнуто соглашение.

"Без консенсуса с Украиной мы не снимем санкции. (Путин) должен прийти к соглашению с Украиной, а он не сможет этого сделать с диктаторским миром и его условиями. Наша цель должна заключаться в том, чтобы России не удалось реализовать свои намерения", - сказал Шольц.

Тем временем лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил, что на этой неделе посетит Киев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967695-sholts-zayavil-chto-ne-posetit-kiev-iz-za-otkaza-ukrainy-prinyat-shtaynmayera/