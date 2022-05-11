Боррель оценил шансы ЕС стать посредником в переговорах России и Украины

Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Getty Images/Bloomberg via Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не сможет выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной, поскольку Москва будет против, передают "Известия" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", – заявил он.

По его словам, посредником не может быть и Китай, который поддерживает Россию.

Однако, как отметил Боррель, Турция поддерживает хорошие отношения как с украинской, так и с российской сторонами. Глава европейской дипломатии также уточнил, что на эту роль подошла бы и Организация Объединенных Наций (ООН). При этом он отказался комментировать возможный исход переговоров, добавив, что только Украина, Россия и посредник могут это сделать.

Ранее Боррель заявил о возможности отключения от SWIFT большего количества российских банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968754-borrel-otsenil-shansy-es-stat-posrednikom-v-peregovorah-rossii-i-ukrainy/