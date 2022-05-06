Почти 500 человек были эвакуированы из Мариуполя и "Азовстали", сообщили в ООН

"Азовсталь" в Мариуполе. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил в Twitter, что с завода "Азовсталь" в городе Мариуполь были эвакуированы почти 500 человек.

"В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста было успешно эвакуировано около 500 человек с завода "Азовсталь", из Мариуполя и прилегающих районов", - сообщил Гутерриш.

Новость об эвакуации подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских", - написал он в Telegram.

Ермак поблагодарил за помощь ООН.

Накануне объявления об эвакуации Гутерриш посетил Москву с официальным визитом для встречи с Путиным. Позже он направился в Киев.

Недавно СМИ сообщили, что российские военные приступили к штурму "Азовстали" в Мариуполе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968337-pochti-500-chelovek-byli-evakuirovany-iz-mariupolya-i-azovstali-soobschili-v-oon/