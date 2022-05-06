США сообщили об отсутствии признаков возможного участия Беларуси в войне в Украине

Джон Кирби. Фото: wikipedia.org

Во время очередного брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что они не видят признаков возможного участия Беларуси в войне в Украине. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте.

Как утверждает Кирби, пока нет признаков того, что у Беларуси есть намерения принять участие в военных действиях в Украине.

"Мы не видим признаков того, что они [Беларусь] планируют или намереваются напрямую участвовать в войне в Украине", - ответил Кирби на соответствующий вопрос.

Ранее министерство обороны Беларуси сообщило о начале внезапной проверки сил реагирования Вооруженных Сил страны. Цель мероприятия - проверка готовности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

Напомним, Кирби заявил, что они не наблюдают признаков предоставления России военной помощи со стороны третьих стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968322-ssha-soobschili-ob-otsutstvii-priznakov-vozmozhnogo-uchastiya-belarusi-v-voyne-v-ukraine/