СМИ: Евросоюз планирует ввести санкции против Алины Кабаевой

Алина Кабаева. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Евросоюз предложил включить в санкционный список олимпийскую чемпионку и главу "Национальной Медиа Группы" Алину Кабаеву, передает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники и проект документа пишет, что Кабаева "тесно связана с президентом России Владимиром Путиным".

Отмечается, что список еще должен быть одобрен европейскими правительствами и может измениться в процессе утверждения.

По данным издания, постпреды стран ЕС должны встретиться в пятницу, 6 мая, чтобы обсудить и, возможно, одобрить шестой пакет антироссийских санкций, который включает поэтапный отказ от импорта нефти из России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов о том, собираются ли Штаты вводить санкции против Алины Кабаевой. По ее словам, они продолжают пересматривать свои санкции. И никто от них не застрахован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968330-smi-evrosoyuz-planiruet-vvesti-sanktsii-protiv-aliny-kabaevoy/