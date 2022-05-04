Внезапная проверка сил реагирования ВС началась в Беларуси

Кадр из видео: YouTube/ВоенТВ Беларуси

Министерство обороны Республики Беларусь сообщило в Telegram о начале внезапной проверки сил реагирования Вооруженных Сил страны. Целью является оценка готовности личного состава к реагированию при возникновении кризисных ситуаций.

"В Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", - гласит сообщение оборонного ведомства.

Проверка, как сообщается, носит комплексный характер. Данные учения не представляют угрозы европейскому сообществу и соседним странам.

Цель - оценить способность личного состава оперативно реагировать в условиях возникновения возможных кризисных ситуаций.

"Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки", - сказано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967942-vnezapnaya-proverka-sil-reagirovaniya-vs-nachalas-v-belarusi/