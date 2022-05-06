Шольц и Байден пообещали не признавать попытки пересмотра границ Украины

Олаф Шольц. Фото: Carsten Koall/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте канцлера от лица официального представителя Штеффена Хебештрайта.

Главной темой обсуждения стали война в Украине и поддержка страны.

"Россию по-прежнему настоятельно призывают к немедленному прекращению боевых действий в Украине, выводу войск с территории Украины и, впоследствии, восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Шольц не признают действий, которые противоречат суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Канцлер Германии и американский президент подчеркнули, что они не признают никаких действий, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины", - сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они не уступят восточную часть своей страны ради того, чтобы завершить войну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968310-sholts-i-bayden-poobeschali-ne-priznavat-popytki-peresmotra-granits-ukrainy/