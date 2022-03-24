Великобритания ввела санкции против Грефа и Тинькова

Олег Тиньков. Фото: Donat Sorokin/TASS/Getty Images

Великобритания ввела санкции против председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа, его первого заместителя Льва Хасиса, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, передает РИА Новости.

Также британским правительством были наложены санкции на Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк.

Кроме того, ограничения коснулись холдинга "Российские железные дороги", группы алмазодобывающих компаний Алроса, энергетической компании РусГидро, Российской венчурной компании, судоходной компании "Совкомфлот".

Британские санкции были наложены также на министерство обороны Беларуси и Минский тракторный завод.

В общей сложности ограничения коснутся 59 физических лиц и организаций из России.

Тем временем японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что они планируют ввести дополнительные санкции против России. А также расширить гуманитарную помощь Украине.

А агентство Fitch аннулирует рейтинги попавших под санкции российских компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961969-velikobritaniya-sanktsii-protiv-grefa-i-tinkova/