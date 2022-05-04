Владимир Зеленский. Кадр из видео: YouTube/WSJ

На саммите гендиректоров The Wall Street Journal в Лондоне президент Украины Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля.

Украинский лидер затронул тему Крыма и заявил, что главной задачей его правительства является восстановление территориальной целостности Украины.

По словам Зеленского, вторжение России нанесло экономике Украины ущерб в размере 600 млрд долларов. Соответственно, российская сторона обязана выплатить репарации после окончания войны. И страны Европы тоже должны принять в этом участие.

"Говоря о восстановлении Украины и о том, кто должен этим заняться, я считаю, что Россия должна", - сказал он.

Зеленский призвал глобальные компании начать инвестировать в Украину после войны. Украинский лидер пообещал самые выгодные для них условия.

"В этом смысле я убежден, что вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок", - говорит Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967890-zelenskiy-zayavil-chto-rossiya-dolzhna-vernutsya-k-granitsam-do-24-fevralya/