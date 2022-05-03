Тиньков заявил, что его заставили продать банк "за копейки" из-за критики войны в Украине

Олег Тиньков. Фото: Sergei Karpukhin\TASS via Getty Images

Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил, что его заставили продать долю в Тинькофф банке "за копейки" после поста с критикой войны в Украине, передает РБК со ссылкой на The New York Times.

Как рассказал Тиньков, 19 апреля он опубликовал пост против войны в Украине, а на следующий день с ним связались представители Кремля и предложили продать долю Тинькофф Банка, в противном случае они его национализируют.

"Я не мог торговаться. Это состояние заложника – берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться", – сказал Тиньков.

По словам банкира, он продал "за копейки" 35% доли банка, не назвав точную сумму сделки. Однако отметил, что получил лишь около трех процентов реальной стоимости этой доли.

Ранее Великобритания ввела санкции против председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа, его первого заместителя Льва Хасиса, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967693-tinkov-zayavil-chto-ego-zastavili-prodat-bank-za-kopeyki-iz-za-kritiki-voyny-v-ukraine/