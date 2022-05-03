Шольц заявил, что санкции с России снимут после согласия Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России будут отменены в том случае, если Москва и Киев достигнут взаимопонимания, передает Zeit.
Шольц отметил, что продолжит поддерживать украинскую армию и не отменит санкции без согласия Украины.
"Мы не будем отменять санкции без согласия с Украиной", – подчеркнул канцлер Германии.
По словам Шольца, его цель – "немедленное прекращение боевых действий, вывод российских сил с территории Украины".
Он добавил, что "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть".
Ранее Олаф Шольц заявил, что его сбило с толку решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Канцлер Германии также выразил опасение, что российское правительство может в скором времени резко прекратить поставки природного газа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967689-sholts-zayavil-chto-sanktsii-s-rossii-snimut-posle-soglasiya-ukrainy/