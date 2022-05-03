Шольц заявил, что санкции с России снимут после согласия Украины

Олаф Шольц. Фото: Carsten Koall/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России будут отменены в том случае, если Москва и Киев достигнут взаимопонимания, передает Zeit.

Шольц отметил, что продолжит поддерживать украинскую армию и не отменит санкции без согласия Украины.

"Мы не будем отменять санкции без согласия с Украиной", – подчеркнул канцлер Германии.

По словам Шольца, его цель – "немедленное прекращение боевых действий, вывод российских сил с территории Украины".

Он добавил, что "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть".

Ранее Олаф Шольц заявил, что его сбило с толку решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Канцлер Германии также выразил опасение, что российское правительство может в скором времени резко прекратить поставки природного газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967689-sholts-zayavil-chto-sanktsii-s-rossii-snimut-posle-soglasiya-ukrainy/