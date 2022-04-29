Шольц выразил опасение, что Россия может прекратить поставки газа в Германию

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасение, что российское правительство может в скором времени резко прекратить поставки природного газа, передает Spiegel.

После того, как стало известно о прекращении поставок российского газа в Польшу и Болгарию, многие страны, включая Германию, начали опасаться таких же последствий.

"К этому нужно быть готовым, а мы уже были [готовы] перед началом войны и знаем, что должны делать", - сказал Шольц во время визита в Японию на встречу с премьером Фумио Кисидой.

Польша и Болгария, как утверждается, не захотели следовать условиям России и платить за газ в рублях. Первая вскоре объявила о полной независимости от российского газа.

Недавно "Газпром" отклонил платеж за часть поставок газа Германии и Австрии. Две крупнейшие энергетические компании этих стран сообщили о переговорах с российской стороной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967396-sholts-vyrazil-opasenie-chto-rossiya-mozhet-prekratit-postavki-gaza-v-germaniyu/