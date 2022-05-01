Россия впервые объявила о ракетном ударе по целям в Украине с подводной лодки

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Военное командование Российской федерации впервые объявило, что применило подводный флот в рамках военных действий против Украины - подводные лодки наносили ракетные удары по наземным целям.

Как пишет сайт "Голос Америки", в Минобороны России рассказали, что на этой неделе с борта дизельной подводной лодки в Черном море были запущены крылатые ракеты "Калибр".

Также были опубликованы кадры запуска ракет прямо из-под воды, заснятые на видео в неустановленном месте.

По словам западных экспертов, каждый раз, когда в ходе войны стороны применяют новые виды вооружений, это может означать риск значительной эскалации конфликта.

Минобороны Великобритании ранее заявляло о том, что у Черноморского флота России, несмотря на вывод из строя крейсера "Москва", остается потенциал для нанесения ударов по наземным целям в Украине.

По оценкам британских источников, сейчас на боевом дежурстве в Черном море находятся около 20 кораблей и подводных лодок ВМС России, однако, пополнить эту флотилию у России сейчас нет возможности, так как Босфорский пролив закрыт для прохода любых военных судов, кроме турецких.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967605-rossiya-vpervye-obyavila-o-raketnom-udare-po-tselyam-v-ukraine-s-podvodnoy-lodki/