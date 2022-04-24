МАГАТЭ опубликовало официальное заявление по работе ядерных объектов Украины

Саркофаг над 4 энергоблоком ЧАЭС. Фото: Yevhen Borysov/Getty Images

Международное агентство по атомной энергии заявило, что Киев попросил оборудование для эксплуатации ядерных объектов на территории Украины.

Официальное заявление МАГАТЭ опубликовано на сайте организации. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, Украина предоставила полный список оборудования, которое необходимо для безопасной и надежной работы ее ядерных объектов во время текущего конфликта.

Список, который Украина направила в пятницу, охватывает ряд оборудования для различных ядерных объектов в стране и включает в себя различные приборы для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электропитания и дизельные генераторы.

В МАГАТЭ отметили, что организация обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины.

В организации заявили, что многие государства-члены МАГАТЭ выразили готовность оказать такую помощь стране. Агентство будет координировать помощь, которую окажут Украине государства-члены. В том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966506-magate-opublikovalo-ofitsialnoe-zayavlenie-po-rabote-yadernyh-obektov-ukrainy/