Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против Москвы

Валдис Домбровскис. Фото: Cheriss May/Bloomberg via Getty Images

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз намерен ввести шестой пакет санкций в отношении России, которые затронут импорт российской нефти, передает РИА Новости со ссылкой на The Times.

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, – это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", – сказал Домбровскис.

Отмечается, что подробности санкций пока не согласованы, однако они могут включать постепенный отказ от нефти из России или введение тарифов на экспорт топлива, превышающий определенный предел цен.

Ранее власти Австралии ввели санкции в отношении 147 российских граждан из-за вторжения России в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966567-evrosoyuz-planiruet-vvesti-shestoy-paket-sanktsiy-protiv-moskvy/