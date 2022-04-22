Condé Nast, которому принадлежат GQ и Vogue, прекратил деятельность в России

Фото: Condé Nast Россия

Издательский дом Condé Nast опубликовал на сайте письмо к сотрудникам от имени главы Роджера Линча, в котором говорится о прекращении деятельности дома в России.

"Сегодня мы сообщили нашим российским коллегам о сложном решении расторгнуть наш франчайзинговый договор и прекратить публиковаться на рынке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что они вели успешный бизнес в России более 20 лет.

А война в Украине и связанные с ней законы о цензуре в стране, а также "продолжающиеся зверства" сделали деятельность Condé Nast "несостоятельной".

Издательский дом добавил, что 10 процентов российского персонала продолжит выполнять некоторую часть обязанностей.

В начале марта Линч заявил, что из-за нового российского закона о фейках они решили временно приостановить деятельность в этой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966299-conde-nast-kotoromu-prinadlezhat-gq-i-vogue-prekratil-deyatelnost-v-rossii/