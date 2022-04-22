Зеленский: Россия отвергла предложение установить "пасхальное перемирие"

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергла предложение установить "пасхальное перемирие", передает УНИАН.

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить "пасхальное перемирие", – сказал украинский лидер в своем видеообращении.

Но, по словам Зеленского, они сохраняют "надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть".

Президент Украины добавил, что перед тем, как записать видеообращение, он подписал очередной указ о награждении украинских военных. Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в своем Telegram-канале прокомментировал предложение о временном перемирии.

"Все чаще, когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет… Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие в Украине. Через час канцлер ФРГ товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень последовательная позиция международного сообщества", – заявил он.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить с 21 апреля четырехдневное "пасхальное перемирие". По его словам, эта пауза дала бы возможность открыть гуманитарные коридоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966320-zelenskiy-rossiya-otvergla-predlozhenie-ustanovit-pashalnoe-peremirie/