США объявили о новых санкциях против России

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Правительство США на сайте министерства финансов объявило о новом пакете санкций против России. На этот раз меры затронули 29 человек и 40 российских компаний.

"Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России", - говорится от лица заместителя министра по терроризму и финансовой разведке Брайана Нельсона.

В список вошло ПАО "Транскапиталбанк", которое, по мнению правительства США, предлагало услуги некоторым банкам в Азии, чтобы избежать санкций. Также санкции коснулись дочерней компании АО "Инвестторгбанк".

Санкции были также введены против российского миллиардера Константина Малофеева, который "действовал или намеревался действовать в интересах <...> правительства России".

Под санкции попала некоммерческая организация, которая с ним связана, - "Международное агентство суверенного развития" (МАСР). Организация зарегистрирована в Москве и действовала в его интересах.

Также в список вошли лица, задействованные в МАСР, медиагруппа "Царьград", ряд компаний, занимающихся майнингом, и другие физические и юридические лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966058-ssha-obyavili-o-novyh-sanktsiyah-protiv-rossii/