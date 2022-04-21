США объявили о новых санкциях против России
Правительство США на сайте министерства финансов объявило о новом пакете санкций против России. На этот раз меры затронули 29 человек и 40 российских компаний.
"Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России", - говорится от лица заместителя министра по терроризму и финансовой разведке Брайана Нельсона.
В список вошло ПАО "Транскапиталбанк", которое, по мнению правительства США, предлагало услуги некоторым банкам в Азии, чтобы избежать санкций. Также санкции коснулись дочерней компании АО "Инвестторгбанк".
Санкции были также введены против российского миллиардера Константина Малофеева, который "действовал или намеревался действовать в интересах <...> правительства России".
Под санкции попала некоммерческая организация, которая с ним связана, - "Международное агентство суверенного развития" (МАСР). Организация зарегистрирована в Москве и действовала в его интересах.
Также в список вошли лица, задействованные в МАСР, медиагруппа "Царьград", ряд компаний, занимающихся майнингом, и другие физические и юридические лица.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966058-ssha-obyavili-o-novyh-sanktsiyah-protiv-rossii/