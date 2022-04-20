Канада ввела санкции против 14 "соратников российского режима"

Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство иностранных дел Канады заявило, что вводит санкции против 14 россиян, "близких соратников российского режима". Ограничения коснулись и двух дочерей Владимира Путина.

Согласно списку, опубликованному на сайте МИД Канады, под санкции попали председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, бизнесмены Петр Авен, Михаил Гуцериев, Михаил Фридман, сенатор Александр Торшин, виолончелист Сергей Ролдугин, дочери президента РФ Катерина Тихонова и Мария Воронцова, супруга главы МИД РФ Мария Лаврова и другие.

Отмечается, что они подверглись санкциям "за соучастие в неоправданном вторжении России в Украину".

Ранее власти Канады расширили санкции. В обновленный список попали глава "Норникеля" Владимир Потанин, глава НОВАТЭКа Леонид Мехельсон и еще семеро граждан России.

Еще раньше Канада ввела санкции в отношении 160 членов Совета Федерации Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965898-kanada-vvela-sanktsii-protiv-14-soratnikov-rossiyskogo-rezhima/