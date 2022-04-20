Байден заявил, что не знает, посетит ли он Украину

Джо Байден в Портсмуте. Кадр из видео: YouTube/CBS Boston

Во время встречи с журналистами в американском городе Портсмут Байден ответил, что еще не знает, поедет ли он в Украину в ближайшее время, передает CNN.

"Ответ: я не знаю. Я был в Украине много раз, просто не был там в последнее время", - сказал американский президент.

Байден добавил, что он больше всех в правительстве поддерживает контакт с Верховной Радой.

Президент США также отметил, что война в Украине негативно отражается на мировой экономике, повышаются цены на газ и продукты питания.

"Дело в том, что мы находимся в ситуации, когда война в Украине будет продолжать сказываться на мировой экономике. Это скажется на энергии. Это скажется на еде… Ужасно много людей страдает", - сказал Байден.

Ранее американский президент заявил о готовности посетить Киев. Но позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что у Байдена нет таких планов в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965862-bayden-zayavil-chto-ne-znaet-posetit-li-on-ukrainu/