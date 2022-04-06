Канада ввела санкции против Потанина, Вексельберга, Мехельсона и других россиян

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Канада расширила санкции. В обновленный список попали глава "Норникеля" Владимир Потанин, глава НОВАТЭКа Леонид Мехельсон и еще семеро граждан России. Список опубликован на сайте правительства Канады.

Помимо Мехельсона и Потанина, в списке числятся основатель "Ренова" Виктор Вексельберг, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, предприниматель Дмитрий Пумпянский и его супруга Галина Пумпянская, владелец "Русагро" Вадим Мошкович.

А также глава "Марафон Групп" Александр Винокуров и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России Игорь Костюков.

Наряду с этим США собираются ввести санкции против российских Альфа-банка и Сбербанка, а также дочерей Путина - Катерины Тихоновой и Марии Путиной.

Напомним, в конце марта премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что ими были наложены санкции на 160 российских сенаторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963680-kanada-vvela-sanktsii-protiv-potanina-vekselberga-mehelsona-i-drugih-rossiyan/