Канада ввела санкции против российских сенаторов

Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации Российской Федерации. Об этом и других антироссийских мерах говорится на сайте пресс-службы премьера Джастина Трюдо.

"Введение новых санкций в соответствии с Положением об особых экономических мерах (Россия) в отношении 160 членов Совета Федерации Российской Федерации за содействие и допущение нарушений суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - гласит публикация.

В ближайшие дни будут также введены запреты на экспорт определенных товаров и технологий в Россию.

В качестве гуманитарной помощи Украине, ее соседям, Красному Кресту и другим организациям будет выделено 50 млн долларов. А ЮНЕСКО от Канады будет передано 4,8 млн долларов.

Недавно Канада закрыла свое небо для белорусских самолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962050-kanada-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskih-senatorov/