США, Великобритания и Канада направят Украине артиллерию

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его канадский коллега Джастин Трюдо готовы отправить в Украину артиллерийские оружия, передает DW.

Лидеры трех стран обещали направить Украине больше артиллерии на фоне начавшегося на востоке Украины крупномасштабного наступления российских войск.

По словам Байдена, артиллерия станет частью следующей партии вооружений, которую США собирается направить в Украину.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что их страна также поставит в Украину тяжелую артиллерию, но какую именно, они объявят в ближайшее время.

Как отметил канцлер Германии Олаф Шольц после видеоконференции с Джо Байденом и лидерами других стран, они отправят Украине противотанковое оружие, средства ПВО и боеприпасы. Однако о тяжелых вооружениях он ничего не сказал. Шольц и его сторонники считают, что осуществление поставок таких вооружений может привести к эскалации конфликта и его распространению на другие государства.

Ранее министерство финансов Украины заявило, что правительство Канады выделит им на льготных условиях кредит в размере 500 млн канадских долларов (398 млн долларов США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965864-ssha-velikobritaniya-i-kanada-napravyat-ukraine-artilleriyu/